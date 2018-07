§37-svar: Ingen planer om udflytning af selskaber

Redaktionen Tirsdag, 17. juli 2018 - 10:52

Naalakkersuisut har ingen planer om at ændre de selvstyreejede aktieselskabers hjemsteder.

Det fremgår af et §37-svar fra formanden for Naalakkersuisut Siumuts Kim Kielsen til Atassuts Inatsisartut-medlem Bentiaraq Ottosen.

Bentiaraq Ottosen har nemlig ved et §37-spørgsmål spurgt formanden for Naalakkersuisut om hans holdning til en eventuel spredning af de selvstyreejede aktieselskaber ud til kysten.

Væsentlige aktiviteter udenfor hjembyen

- Som nævnt foreligger der aktuelt ikke planer, som indebærer en omplacering af de selvstyreejede aktieselskaber i Grønland. Det skal her nævnes, at der allerede i den nuværende lokalisering af selskaberne gør sig en væsentlig spredning gældende, svarer Kim Kielsen og han fortsætter:

- Således har INI A/S og KNI A/S hovedkontor i Sisimiut og Great Greenland A/S har hjemsted i Qaqortoq. Endvidere har flere af selskaberne væsentlige aktiviteter i datterselskaber og virksomheder udenfor hjembyen.

I sit §37-svar pointerer formanden for Naalakkersuisut, at et aktieselskabs hjemsted er fastlagt i selskabets vedtægter, og at øvrige aktiviteter i selskabet fastlægges normalt af selskabet selv.