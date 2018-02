§37-svar: Efterladte af omkomne kajakpostroere har fået erstatning

Partii Naleraqs Inatsisartut-medlem, Anthon Frederiksen, har i et §37-spørgsmål spurgt Naalakkersuisut om Naalakkersuisut vil undersøge om der ikke kan søges erstatning til de efterladte af omkomne kajakpostroere, den såkaldte ‘Paartoq’, der betyder ‘roeren’, og som under kolonitiden har været budbringer på kajak.

- Da der stadigvæk forefindes efterladte børn til fangere, der var omkommet i forbindelse med kajak posttjenesten, forespørges hvorvidt Naalakkersuisut kan tage initiativer til, at undersøge om der kan søges erstatning til efterladte?, spurgte Anthon Frederiksen.

Erstatning: Forsørgelse af enker og børn

Men ifølge Naalakkersuisoq for kommuner, bygder, yderdistrikter, infrastruktur og boliger, Siumuts Erik Jensen, har en søgning i Grønlands Landsarkivs arkiver afdækket, at der var fastsat regler for erstatning til efterladte efter grønlændere, der forulykkede i Grønlands Styrelses tjeneste.

- Erstatningen blev givet i form af et månedligt beløb til forsørgelse af enker og børn. Det gjaldt også de fangere der havde valgt at påtage sig opgaven som postroere, lyder svaret fra Erik Jensen.

Ingen register over forulykkede fangere under tjeneste

Anthon Frederiksen har også ønsket at få oplyst om der findes en register over grønlandske fangere, der er forulykket eller omkommet under posttjenesten på kajak under kolonitiden:

- Grønlands Nationalarkiv er blevet forespurgt, om der findes et register over forulykkede fangere, som omkom i forbindelse med posttjeneste med kajak i kolonitiden. Nationalarkivet har svaret, at arkivet ikke er i besiddelse af et sådant arkiv. Nationalarkivet har oplyst, at det sandsynligvis ville være i besiddelse af et sådant register, hvis det eksisterede, skriver Erik Jensen, der samtidig oplyser at det vil kræve en historisk udredning at etablere et register over fangere, som forulykkede i kajak i forbindelse med posttjeneste i kolonitiden.