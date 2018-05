§ 37: Nu skal Anthon i arbejdstøjet

Jørgen Schultz-Nielsen Onsdag, 16. maj 2018 - 14:51

Medlem af Inatsisartut Mikissuk Thomassen, Inuit Ataqatigiit, har fremsendt det første paragraf 37 spørgsmål til en af de mest spørgelystne i tidligere valgperioder: Anthon Frederiksen, der nu har skiftet ”Spørge Jørgen”-kasketten ud med naalakkersuisoq for Sociale Anliggender og Justitsområdet.

Valg-udskrivelse kom på tværs

En stort anlagt overgrebspakke, der skulle være med til at bekæmpe seksuelle overgreb blev færdig, men nåede lige netop ikke at blive behandlet af det tidligere Naalakkersuisut, fordi Kim Kielsen pludselig udskrev valg.

På den baggrund stiller Mikissuk Thomassen to spørgsmål:

Vil det nye Naalakkersuisut gøre pakken med en samlet bekæmpelse af seksuelle overgeb ”Killiliisa”, som det forrige Naalakkersuisut har igangsat, færdigt?

Hvis det samlede bekæmpelse af seksuelle overgreb ”Killiliisa” skal færdiggøres, hvornår forventes det så, at pakken er færdig og bliver fremlagt?

I begrundelsen for spørgsmålene skriver den nyvalgte IA-politiker:

På finansloven 2018

- Overgrebspakken er finansieret på Finanslov 2018 og vi regner derfor med, at arbejdet færdiggøres hurtigst muligt, så pakken kan træde i kraft og tiltagene igangsættes.

Pudsigt nok var det IA’s partileder, Sara Olsvig, der som naalakkersuisoq for sociale anliggender har stået på mål for overgrebspakken, som hun aldrig nåede at søsætte fuldt og helt.

Anthon Frederiksen fra Partii Naleraq får 10 dage til at få skrevet et svar.