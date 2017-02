Sprogsekretariatet markerer modersmålsdag

I morgen, tirsdag, markeres 'Den internationale Modersmålsdag' over hele verden.

Markeringen af dagen her i Grønland bliver arrangeret af Oqaasileriffik. Det sker på Nuuk Center.

UNESCO's tema for dette år er meddelt til at være: ‘Towards Sustainable Futures through Multilingual Education’.

Generalsekretær for Unesco Irina Bokovas tale vil blive læst op. Og i løbet af eftermiddagen vil man kunne høre forskellige sprog, såsom russisk, svensk, koreansk, østgrønlandsk m.m. Der vil være musikalsk indslag fra Kattie Egede Motzfeldt, Lone Josefsen og Jaqqa P. Josefsen, oplyser Sprogsekretariatet Oqaasileriffik.

Arrangementet er tilrettelagt af Oqaasileriffik, Groenlandica og Nunatta Atuagaateqarfia.