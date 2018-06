Splittelse i Naalakkersuisut

Redaktionen Lørdag, 02. juni 2018 - 15:53

Noget tyder på, at Kim Kielsen i den nærmeste fremtid kommer på overarbejde i forhold til koalitionspartiernes loyalitet.

Det skriver avisen Sermitsiaq.

Under mandagens debat kom det frem, at enkelte medlemmer af Naalakkersuisut overfor andre medlemmer i Inatsisartut har givet deres personlige mening til kende om, at de er uenige i lufthavnspakken. Blandt andre har Demokraternes Niels Thomsen fået SMS besked om uenigheden.

Fortørnet

Niels Thomsen valgte derfor åbent at fortælle om hændelsen i salen, for han var fortørnet over at have modtaget en sms-besked fra et medlem af Naalakkersuisut, der tilkendegav sin personlige mening om lufthavnspakken forud for førstebehandlingen af lovforslaget i salen.

Lige præcis hvad der står i den sms, fik Sermitsiaq ikke lov til at se, for Niels Thomsen mener, det er nok, at formanden for Naalakkersuisut har set beskeden, men Thomsen finder det mærkeligt, at et medlem af Naalakkersuisut er illoyal overfor det øvrige Naalakkersuisut.

Læs mere om sagen i den seneste udgave af Sermitsiaq, som du kan får adgang til herunder: