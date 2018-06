Spillernes reaktioner efter sejren over Paraguay

Nukappiaaluk Hansen Søndag, 17. juni 2018 - 23:50

Det blev igen en flot sejr til det grønlandske herrelandshold, der søndag vandt over Paraguay med 35-22.

Landsholdsprofilen Akutaaneq Kreutzmann siger, at det tog tid for holdet at komme i gang.

(Akutaaneq Kreutzmann efter sejren over Paraguay)

- Vi spillede ikke særligt godt i første halvleg. Vores modstandere spillede mange lange angreb, og vi blev lidt utålmodige, hvor vi også skød for tidligt i vores angrebsspil. Det var virkeligt fedt at spille i går mod Colombia, og vi var lidt rustne til at starte med i dag, fortæller Akutaaneq Kreutzmann.

- Ved pausen aftalte vi, at vi skulle spille ligesom i går. Derefter vandt vi med 13-mål. I anden halvleg lykkedes det for os at dække godt op. Vi spillede med 5-1-formation forsvarsmæssigt til at begynde med, mens vi i anden halvleg kom tilbage til 6-0-forsvaret. Alt lykkedes i anden halvleg, hvor vi scorede flere på kontra, siger han

- Hvordan kan du vurdere din kamp i dag?

- Jeg er godt tilfreds med min egen indsats. Jeg fik også gode bolde fra mine holdkammerater, hvilket er nok årsagen til, at jeg spillede godt i dag, siger Akutaaneq Kreutzmann.

Sermitsiaq.AG talte også med Taatsiaq Villadsen efter kampen.

(Landsholdskeeper Taatsiaq Villadsen)

- Hvordan var det at spille i dag?

- Jeg var virkelig nervøs i går før vores kamp, mens jeg i dag følte næsten ingen nervøsitet. Især kort før kampstart i går var jeg meget nervøs. I dag var det meget godt at være på banen, siger Taatsiaq Villadsen.

- I dag var sad jeg på bænken i den første del af kampen. Jeg koncentrede meget da jeg endeligt kom ind, og det bedste følelse var at redde bolde foran vores hjemmepublikum. Det er rigtigt godt at spille her, og jeg håber meget på, at vi kvalificerer os til VM, lyder det fra Taatsiaq Villadsen.