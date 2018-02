En speciel dag: Første støttepersoner udklækket

Torsdag dannede Peqqissaanermik Ilinniarfik i Nuuk rammen om en speciel dag, da landets første uddannede støttepersoner fik overrakt deres uddannelsesbeviser ved et festlig arrangement, efter en 1½ årig uddannelsesperiode.

- En lignende uddannelse findes ikke, så uddannelsen er helt speciel for Grønland, meddeler Peqqissaanermik Ilinniarfik.



Støttepersonuddannelsen retter sig mod at yde støtte og omsorg for borgere med en psykisk lidelse.

Ifølge Peqqissaanermik Ilinnarfik veksler uddannelsen mellem skoleophold og praktik inden for det socialpsykiatriske område.



De uddannede er: