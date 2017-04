Sparede småskadede spiller til semifinalen

Det blev heller ikke til sejr til de grønlandske håndboldkvinder ved den sidste af de indledende kampe ved NORCA-turneringen, der fungerer som kvalifikation til de Panamerikanske Mesterskaber i Puerto Rico.

Kampen mod Puerto Rico endte 32-27 i værtsnationens favør.

Det betyder dog ikke så meget, da alle fire hold på forhånd var sikret en plads i semifinalerne.

Af samme grund valgte landstræner Johannes Groth at spare flere af småskadede spiller forud for semifinalen i aften, hvor USA bliver modstanderen.

- Det betød jo også at anden kæden blev afprøvet under hele kampen, hvilket kan have den afgørende faktor mod netop USA, skriver Grønlands Håndbold Forbund i en pressemeddelelse.

USA ligger på førstepladsen efter de indledende runder.

Kampen mod USA spilles i aften klokken 19.30 grønlandsk tid.