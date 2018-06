Spar penge på billeje i Danmark

Trine Juncher Jørgensen Onsdag, 27. juni 2018 - 08:19

Det kan ikke gøres meget lettere. Når du forlader lufthavnen i København eller Aalborg står bilen klar til dig på parkeringspladsen. Og fordi du har bopæl i Grønland betragtes du som udlandsdansker, og kan derfor leje bil uden afgift, hvilket gør lejen markant billigere, end hvis du har folkeregisteradresse i Danmark.

Særlig booking

Alle biludlejningsfirmaer har på deres hjemmeside en særlig bookingindgang for udlandsdanskere, og her er udvalget af biltyper stort - fra de små mikrobiler som VW Up og Toyota Aygo til de mere statelige køretøjer som Mercedes, BMW og Jaguar. Billejen er typisk det halve i forhold til, hvad man skal betale, hvis man har folkeregisteradresse i Danmark. Dertil tilbyder flere af selskaberne andre fordele som ingen selvrisiko ved skade eller tyveri, gratis barnestole og tilmed fri kilometer.



Lejer man for eksempel. en VW Up hos Europcar, så kan den fås for beskedne 1.494 kroner for en uge i juli, en VW Touran med plads til 7 koster 3.538 kroner, mens du må af med 5.925 kroner hvis du vælger at køre en uge i en eksklusiv Jaguar XE. Til sammenligning koster en VW Up 2.656 kroner, mens en Jaguar koster mere end 12.000 kroner at leje, hvis man har folkeregisteradresse i Danmark.

Ingen bindinger

Det er en god ide at reservere bilen på forhånd, især hvis man ønsker en af de mere specielle biler. Derudover oplyser biludlejningsselskaberne, at der ikke er nogle bindinger forbundet ved at reservere før ankomst. Det vil sige ændres planerne, afbestiller man blot bilen igen.



Se mere på biludlejningsselskabernes hjemmesider under ”udlandsdansker”.

