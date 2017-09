Spænding om valg af Inatsisartut-formand

Nogle af de vigtige punkter på årets efterårssamling, som starter fredag den 22. september, er selvfølgelig først og fremmest finansloven for 2018 med forslag til finansieringen af egenkapitalen til gennemførelsen af lufthavnspakken.

Dertil kommer den nye fiskerilov, alkoholloven, nye regler om boligfinansiering, nye skatteregler og forskellige tiltag på folkeskoleområdet.

Spænding om formandsvalg

Men før vi skal i gang med selve samlingen, er der valg til formand for Inatsisartut.

Her ventes det med spænding, om Siumut igen indstiller Lars-Emil Johansen til formand, efter at Kim Kielsen tidligere i juni udtalte til AG, at han fortryder, at han ikke har ”klippet snoren” til Lars-Emil. Kim Kielsen fortryder, at han har givet Lars-Emil for stor indflydelse, som det udtrykkes i artiklen. Formanden for Naalakkersuisut har været frustreret over, at Lars-Emil modarbejdede ham både internt i partiet og i salen.

Spørgsmålet er om Kim Kielsen forbereder valg til foråret, det vil sige i dette Inatsisartut-år. I givet fald har han brug for, at der er ro i partiet, og så er der ikke plads til splittelse i Siumut. Derfor forudses det, at Lars-Emil Johansen igen vælges til formand for Inatsisartut på fredag, lyder vurderingen fra flere politiske iagttagere.

Beslutning ikke truffet

Men Siumuts ledelse har endnu ikke truffet endelig beslutning om, hvem der er partiets kandidat til den vigtige formandspost i Inatsisartut. Det sker først i starten af næste uge og her lyder det fra kilder i partiet: Mon ikke der kommer ændringer. Så der er spænding til det sidste om formandsvalget.

