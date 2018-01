Sorknæs skyder KNAPK-udtalelse i sænk

Den udmelding forstår direktøren for Great Greenland, Ditte Sorknæs, ikke, når selskabet sidste år oplevede, at man manglede sælskind og sagtens kunne have solgt 5000 flere skind.

Nytårsudtalelse

Henrik Sandgreen fastslog i sin nytårsudtalelse, at ”Grønland bruger forholdsvis store ressourcer på at overbevise europæerne om sælskindets fortræffeligheder. Det er dog en kendsgernning, at europæerne – desværre – ikke viser tegn til at købe flere skind af den grund”.

Ditte Sorknæs afviser på det kraftigste denne udtalelse.

Læs også: KNAPK-formand tvivler på eksportdrøm

- Der er i dag en langt større efterspørgsel på skind i Europa, end Great Greenland kan efterkomme. Helt konkret blev der i 2017 solgt 21.000 skind på auktionen hos Kopenhagen Fur, og der var konkrete efterspørgsler på minimum 5.000 skind, som det ikke lykkedes at levere, bl.a. fordi Great Greenland tilbageholder hundredvis af skind hvert år, for at kunne levere sælskind til det grønlandske marked, forklarer Ditte Sorknæs til Sermitsiaq.AG.

0 kroner i markedsføring

Hun oplyser, at markedsføringsindsatsen for skindsalget i Europa i 2017 har kostet Great Greenland præcis 0 kr.

- Skindene sælger sig selv, fastslår direktøren i Great Greenland.

Hun er derimod enig med KNAPK-formanden om, at indhandlingen af sælskind er for nedadgående.

- Dette skyldes i høj grad skift af erhverv (bl.a. til fiskeri), men også de strukturelle forandringer, det grønlandske samfund gennemgår, og som vi ikke har fået justeret indhandlingen tilstrækkelig ind til. Resultatet er, at Great Greenland i dag ikke modtager nok skind til at imødekomme den efterspørgsel, der er, og det er i længden ikke holdbart, understreger Ditte Sorknæs.

Vi skal gøre noget

- Derfor skal vi som virksomhed gøre noget, og vi byder derfor en debat hjerteligt velkommen. Den bør dog ikke handle om europæernes købelyst, men om sælfangsten som profession, siger Ditte Sorknæs.