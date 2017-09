Sommeren bød på flere rekorder

Temperaturmæssigt har den sommeren ligget lige omkring normalen. Normalen er udregnet ud fra observationer i perioden mellem 1981 og 2010.

Det viser data, der er kvalitetssikret og behandlet af seniorklimatolog John Cappelen, skriver DMI på deres hjemmeside.

Nuuk har haft en smule lunere sommer end normalt. Sommerens middeltemperatur blev målt til 0,2 grader højere end normalen.

- På Summit blev der målt to rekorder i juli. Både den højeste temperatur og laveste temperatur. Den 4. juli sneg termometeret sig ned på minus 33,0 grader, og den 28. juli sneg temperaturen sig op over 0 grader, nemlig 1,9 grader. Det er usædvanligt varmt for Summit, skriver DMI.

Sommeren har været vådere end normalt. Nogle steder har det været tørrere, især i Diskobugten, hvor der opstod naturbrande.

- Kystområderne i den nordvestlige og nordlige del af Grønland har været vådere end gennemsnittet, og inde i fjordene har det været tørrere.

Pituffik i den nordvestlige kystnære del har haft den næstvådeste august siden 1961, kun overgået af 1975.

I Danmarkshavn, der ligger i den nordøstlige kystnære del, blev der observeret den tørreste august siden 1949. Og i Ittoqqortoormiit har de haft den tørreste august siden 1950.

- Et samlet tal for den grønlandske sommer er som en trojansk hest. Vi kan ikke se, hvad der gemmer sig inden i. Grønland er et stort land. Et samlet tal for temperatur og nedbør kan gemme på flere rekorder, også selvom det har været en usædvanlig gennemsnitlig sommer, lyder det fra DMI.