Sørine Steenholdt: Min usynlige radar

Jørgen Schultz-Nielsen Torsdag, 14. juni 2018 - 08:07

Forlagsredaktøren Sørine Steenholdt besvarer en lang række spørgsmål til avisen AG i denne uges udgave.

Hvad kvinder ikke ved om mænd er?

At kvinders hjerne har flere forbindelser mel- lem de to hjernehalvdele, mens mænd har flest forbindelser i de enkelte hjernehalvdele, hvorfor vi kvinder er så komplicerede, og mænd er så simple. Jeg ville ønske, vi kunne bytte, den her biologisk opsætning vi har. Det er ikke nemt, at være kvindemenneske!

Jeg kan ikke lide...

Folk, der lader som om. Jeg kan se det og mærke det med det samme, når folk er så- dan. Jeg har den her usynlig radar fra min barndom, der mærker sådan nogle ting. Og det er så ubehageligt, at se folk, der lader som om. Jeg ville ønske, at alle kunne være fri og kunne hvile i sig selv.

Hvad er det mest ligegyldige, du ejer?

Alle materielle ting, jeg ejer, er ligegyldige for mig. Min drøm er at sælge alle mine ting og bare rejse væk og opleve verden med min datter. Hun ville elske det!

Få eksempelvis også svar på, hvilket talent hun allerhelst ønskede, at hun havde. Læs alle spørgsmål og svar fra dette sprudlende menneske i AG, som du kan få adgang til via linket herunder: