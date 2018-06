Søren Espersen: Aftale betyder farvel til kinesisk entreprenør

Walter Turnowsky Torsdag, 14. juni 2018 - 09:48

I går aftalte Kim Kielsen og Lars Løkke Rasmussen, at det skal undersøges, hvordan Danmark kan være med til at finansiere lufthavnspakken.

Og den aftale får fuld opbakning fra Dansk Folkepartis grønlandsordfører, Søren Espersen.

- Jeg er meget glad for, at man har indgået den aftale.

Og han lægger ikke skjul på, at det for ham handler om, at holde de kinesiske interesser ude af Grønland.

- Man burde have gjort det for længe siden. Så havde man undgået den i mine øjne pinlige situation, hvor Kina kan få fæste i Grønland, siger Søren Espersen (DF).

Vil stoppe kinesisk entreprenør

Det er den kinesiske entreprenør China Communications Construction Company (CCCC), som Søren Espersen og en del andre danske politikere er bekymret for.

Og selvom aftalen mellem Kim Kielsen og Lars Løkke Rasmussen udelukkende handler om finansieringen, og ikke om valg af entreprenør, så mener Søren Espersen alligevel, at det betyder et farvel til CCCC.

- De-facto vil det forhindre den kinesiske entreprenør i at byde på opgaven. Det føler jeg mig meget sikker på.

Men det vil give en klemme på Grønland

Søren Espersen mener, at det vil give Kina en base i Grønland, hvis CCCC skulle vinde udbuddet.

- Så vil Kina have en klemme på Grønland. Vi taler om et lån, der svarer til omtrent en tredjedel af Grønlands bruttonationalprodukt. De vil for eksempel kunne forlange, at få at satellitstation på indlandsisen.

- Men hvorfor er det så problematisk med en entreprenør, der vel blot skal lægge noget asfalt og sprænge nogen klipper?

- Vi har set andre steder i verden, hvad et kinesisk engagement betyder. For Kina handler det om a få en base, og dermed er dette et sikkerhedspolitisk spørgsmål.

- Selskabet Kaalallit Airports siger jo, at der blot er tale om en entreprenør, og at man herefter vil låne pengene på det internationale marked. Hvorfor er det er problem?

- En sådan finansiering vil være meget dyr, og det vil sætte Grønland i en utrolig gælds-pine. Den slags lån skal komme fra erhvervsfonde. Her vil Kina sikkert stå klar med billige lån, og det er præcis det, vi skal forhindre.