Søren Espersen: Grønlændere er hjerteligt velkomne i Danmark

- Se at komme af sted, mens det endnu er muligt at bytte en udsigtsløs fremtid med en tryg tilværelse.

Det skriver Dansk Folkepartis Søren Espersen, der er partiets Grønlands- og Rigsfælleskabsordfører i et debatindlæg på avisen Sermitsiaq, der udkom fredag.

- Flugten fra Grønland til Danmark er i fuld gang. Sidste år alene betød nettoudvandringen, at et halvt tusinde sagde farvel til Grønland og goddag til et nyt og sikkert liv i Danmark. Lad dette være en indbydelse til alle grønlændere, som er urolige for fremtiden: I er danske statsborgere med dansk pas. Vi danskere betragter jer som landsmænd, og som sådanne er I alle hjerteligt velkomne i Danmark, fremhæver han.

Hvor er reformerne?

Og Søren Espersen sender ny stikpille til de grønlandske politikere:

- Man ville i denne rædselsvækkende situation med en vis ret kunne forvente, at Grønlands landsstyre og Landstinget var travlt beskæftiget med at forberede markante reformer, specielt inden for det elendige uddannelsessystem – samt når det gælder erhvervsreformer. Men nej. De grønlandske politikere har ikke tid til den slags kedsommelige, jordbundne opgaver.

Politikerne er ligeglade

Han siger, at grønlandske politikere 'svæver videre over vandene og synes fløjtende ligeglade med virkeligheden'.

- De (politikerne red.) fortier, hvilke uhyggelige konsekvenser for levestandard og velfærd et selvstændigt Grønland vil medføre for folket. Den føromtalte nettoudvandring fra den forsømte ø bør få alle alarmklokker til at ringe, men magthaverne hører dem ikke, siger Søren Espersen.

- Jeg tør slet ikke tænke på, hvilke rædsler der venter det grønlandske folk, hvis selvstændigheden bliver en realitet. Og mit råd til de udsatte grupper og til de folk, som ønsker det bedste for deres børn, er derfor: se at komme væk. Se at komme af sted til Danmark, mens det endnu er muligt at bytte en udsigtsløs fremtid for en sikker og tryg tilværelse blandt jeres gode landsmænd i Danmark. I skal i den grad være velkomne, lyder det fra Søren Espersen.

