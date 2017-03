Søkort over grønlandske farvande forsinket

Et stort projekt med digitalisering og nyudgivelse af 73 søkort over farvandene ud for den sydvestlige del af Grønland skulle have været afsluttet i starten af 2018.

Men på grund af udflytningen af Geodatastyrelsen fra København til Aalborg er der ikke blevet produceret et eneste kort i 2016 og det bliver der højest sandsynligt heller ikke i 2017. Det oplyser Geodatastyrelsen til Arktisk Nyt.

Udflytningen er led i en større flytning af statslige insitutioner fra København til provinsen, som den danske regering vedtog i 2015.

Projektet blev indledt i 2009 og ved udgangen af 2015 var der produceret i alt 32 kort. Det vil sige at der mangler 41 kort og at man dermed er under halvvejs.

Det op til to år lange produktionsstop skyldes, at 13 ud af 15 medarbejdere i Geodatastyrelsens afdeling for produktion af grønlandske søkort ikke ønskede at flytte med til Aalborg, da styrelsen rykkede til det nordjyske i november 2015.

Allerede sidste år blev der udtrykt bekymring for, at kortene ville blive forsinket.