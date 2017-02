Søges: Kandidater til miljøpris på 350.000 kr.

Årets tema for Nordisk Råds miljøpris er initiativer, som bringer os tættere på det affaldsfrie samfund.

Nordisk Råd sætter i år “Det affaldsfrie samfund” på dagsordenen og efterlyser nu erhvervsvirksomheder, organisationer eller enkeltpersoner, som på forbilledlig vis har formået at integrere hensynet til miljø i sin virksomhed eller på anden måde har udøvet en ekstraordinær indsats for miljøet.

Læs også: Nordisk indsats mod plast i Nordatlanten

- Med årets tema vil vi promovere initiativer, som bringer os tættere på det affaldsfrie samfund og derved støtter FNs verdensmål for 2030, lyder det fra den nordiske bedømmelseskomité.

Alle kan indstille kandidater

Alle kan være med til at forslå kandidater, som gør en indsats for at promovere, udvikle eller benytte affaldsfrie løsninger.

Fristen for nominering af kandidater er 19. april 2017, og prisen bliver overrakt for 23. gang ved Nordisk Råds prisuddeling 1. november 2017 i Helsingfors.

Med prisen følger et beløb på 350.000 danske kroner.

Kamp mod madspild vandt 2016

Sidste år vandt projektet “Too Good To Go” fra Danmark, der handlede om digital innovation, som støtter bæredygtig livsstil. Året før gik prisen til energiselskabet SEV fra Færøerne for deres arbejde med grøn elektrificering.

Læs mere her: Nordisk Råds miljøpris