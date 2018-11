Socialt kaos i Tasiilaq

redaktionen Tirsdag, 27. november 2018 - 17:55

Det er helt nødvendigt, at en Inatsisartut-beslutning om at få nedbragt antallet af omsorgssvigtede børn og unge bliver fulgt op med en forøget bevilling til udførelse af arbejdet.

Det skriver AG.

Budskabet kommer fra Uju Petersen, formand for børne- og familieudvalget i Kommuneqarfik Sermersooq, der fornyligt var i Tasiilaq med andre medlemmer af kommunalbestyrelsen. Samtaler med lokale under et borgermøde afslørede et skræmmende udvikling med tilflytning fra bygder.

Seksuel misbrug af børn

- Der er stigende tilflytning fra bygder til Tasiilaq. Familier, der ellers har egen bolig i bygden, flytter til Tasiilaq uden af sikre sig bolig. De søger overnatning hos familie og venner. Der er eksempel på at 18 personer har boet i en lejlighed, og det er selvfølgelig under al kritik. Et andet problem er, at mange ikke får registreret deres flytning og er hjemløse sammen med deres børn, uden at det bliver registreret i kommunen, siger Uju Petersen og fortsætter:

- Der er også omfattende alkoholmisbrug og vi har fået at vide at seksuel misbrug af børn oftere sker under drikkelag, siger Uju Petersen.

