Sociale pris: - Det er meget stort

Redaktionen Søndag, 25. november 2018 - 13:23

Prisen blev uddelt af Kronprins Frederik og Kronprinsesse Mary ved en stor festaften i Musikhuset i Aalborg.

Foreningen Grønlandske Børn Foreningen Grønlandske Børn har eksisteret siden 1924, hvor organisationen åbnede i et børnehjem i Maniitsoq. I dag arbejder Foreningen Grønlandske Børn i fire byer i Grønland og fem byer i Danmark. Indsatserne når både de mindste børn, de større og de unge. I Grønland er organisationen især aktive med mentorprojektet Sapiik, sommercamps og bisidder-ordningen Najorti.

- Jeg har selvfølgelig vidst det noget tid. Så jeg har haft tid til at sunde mig ovenpå den meget glædelige nyhed, fortæller Nike Berthelsen.

- Det er, at kronprinsparret i den grad anerkender vores arbejde. Jeg måtte alligevel knibe mig selv i armen, da generalsekretær Puk Draiby, Heidi Lindholm fra bestyrelsen og de unge mennesker fra vores indsats i Aalborg gik på scenen for at modtage prisen. Det er meget stort, fastslår Nike Berthelsen.

Skaber resultater i Danmark og Grønland

- Jeg er stolt og beæret, og så er jeg bare utrolig glad for, at det bliver bemærket, at vi skaber resultater, både i Danmark og i Grønland. De sidste par år har vi formået at styrke samarbejdet med myndigheder og andre aktører. Med samarbejder og partnerskaber kommer vi rigtig langt. Og så arbejder vi lokalt, det giver resultater, som sårbare børn i Grønland kan mærke, fx gennem børnebisidderordningen Najorti og uddannelsesindsatsen Sapiik, som rigtig mange børn har stor glæde af. At kongehuset har bemærket vores arbejde og ønsker at hædre det, det kan vi være meget stolte af, siger Nike Berthelsen.

Det er ikke første gang, at kongehuset beslutter sig for at give grønlandske børn og Foreningen Grønlandske Børn en hjælpende hånd. Hendes majestæt Dronning Margrethe 2. er organisationens protektor. Dronningen donerede tidligere på året sine Grønlandsakvareller til Tele-Posts nye frimærkeark og opfordrede i samme omgang til, at frimærkets tillægsværdi går til støtte af foreningens arbejde.

Fra Bikubenfonden

Kronprinsparrets Sociale Pris og Kulturpriser er gaver fra Bikubenfonden, givet til Kronprinsparret i forbindelse med parrets bryllup. Den Sociale Pris består både af en skulptur, et kalejdoskop skabt af kunstneren Olafur Eliasson og en sum på 500.000 kroner.