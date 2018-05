Socialdemokratiet: Grønland skal selv bestemme sprogpolitikken

Kaj Joensen, Det Færøske Nyhedsbureau Fredag, 25. maj 2018 - 13:14

Under den årlige redegørelsesdebat om rigsfællesskabet, som holdes i folketinget i dag fredag, blev Grønlands første fremmedsprog en del af debatten.

Det vakte harme i blå blok, at Karin Gaardsted sagde, at Grønland selv skal bestemme deres første fremmedsprog.

-Vi skal ikke bestemme, hvilket sprog de skal lære i skolen, sagde Karin Gaardsted.

Kritik fra blå blok

Karin Gaardsteds udtalelser faldt ikke i god jord hos blå blok. Flere af ordførerne mente, at hun var alt for lidt kritisk imod det grønlandske landsstyres planer. Den nye koalition har besluttet, at engelsk skal erstatte dansk som første fremmedsprog i folkeskolen.

- Dansk har en plads i rigsfælleskabet. Mange vil falde igennem, hvis man ikke længere prioriterer dansk, sagde Henrik Brodersen fra Dansk Folkeparti.

Også hos Venstre undrer man sig over, at Socialdemokraterne ikke lægger større vægt på at advare om at vælge engelsk som det første fremmedsprog.

Gratis uddannelse

- Det undrer mig, at man nedprioterer dansk. På gymnasierne taler man dansk, og hvor andre steder end Danmark skal grønlænderne tage hen for at få en gratis uddannelse, sagde Marcus Knuth.

- Har vi ikke et ansvar for at værne om det danske sprog, spurgte Marcus Knuth retorisk.

Rasmus Jarlov hos det Konservative Folkeparti mener, at man fra dansk side har pligt fortælle, hvilke konsekvenser det kan have for det grønlandske folk.

-Vil Socialdemokraterne ikke fortælle, at man er ved at begå en fejl. Man har et ansvar at pågege det, sagde Rasmus Jarlov.

Kan ikke være anderledes

Karin Gaardsted siger, at Danmark ikke skal tage diskussionen fra Grønland. Hun påpegede, at der er mange udfordringer forbundet med at vælge engelsk som første fremmedsprog.

- Jeg siger ikke, at det er godt, at de fravælger dansk. Jeg har heller ikke nedprioriteret dansk. Det er ikke enkelt at skifte over til et andet fremmedsprog, og det er dyrt og problematisk. Vi kan mene, hvad vi vil, men vi kan ikke bestemme, hvad de skal, sagde Karin Gaardsted.