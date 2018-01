Snescooterforening genåbner Apussuit skicenter

Snescooterforening i Maniitsoq, Maniitsumi Snescooterertartut Peqatigiiffiat, har indgået aftale om, at købe bygningerne og alt tilhørende anlæg på Apussuit skicenter fra Maniitsoq Adventure Camp ApS, det oplyser foreningen i en pressemeddelelse.

- Formålet med overtagelsen er, at snescooterforeningen ønsker at drive stedet videre som oprindeligt hvor lokalbefolkning og andre udefrakommende interesserede kan komme til Apussuit om foråret for at stå på ski eller køre på snescooter, eller bare for at nyde det storslåede omgivelser, lyder det fra foreningens bestyrelse.

Første gæster til april

Der er nu sovekapacitet og opholdsrum samt udstyr til omkring 24 personer og det er det som snescooterforening fremover vil drive videre, og målet er at kunne byde de første gæster først i april i år.

Bestyrelsen er nu fuld i gang med forberedelserne inden åbning af stedet først i april, man er blandt andet ved at planlægge et lavinekursus for foreningens medlemmer.

Stor opbakning

Ifølge snescooterforeningen er der stor opbakning for overtagelsen fra byens virksomheder, flere virksomheder har allerede givet økonomisk støtte til købet og flere har givet tilsagn og det er bestyrelsens håb, at flere også giver give økonomisk støtte til drift af stedet.

Foreningen har søndag den 28. januar holdt deres ordinære generalforsamling og følgende personer er valgt til bestyrelse: