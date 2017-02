Snescooter brager ind i flere personer: En alvorligt kvæstet

Opdateret efter vi har talt med vidne til ulykken

Fredag aften ved 20-tiden, forklarer Piitannguaq Møller, var de på fire snescootere på vej til bygden Illorsuit for at holde koncert.

De to af snescooterne stopper op, da de vil vente på deres kammerater, der var sakket agterud. Det skulle blive en skæbnesvanger beslutning.

Høj fart

Da de venter, kommer en fremmed snescooter pludselig med høj fart og kører direkte ind i dem.

Piitannguaq Møller oplyser til Sermitsiaq.AG, at han selv kom lettere til skade, men han nåede dog at reagere hurtigt og flytte sig for snescooteren, så den kun strejfede ham.

Så heldig var hans broder og en anden person ikke.

Bragt til hospital

De nåede ikke at reagere, da de stod på isen ved siden af deres holdende snescootere mellem bygderne Nuugaatsiaq og Illorsuit, nær Uummannaq.

- Nu ligger min broder på Dronning Ingrids Hospital med et brækket ben, forklarer Piitannguaq Møller.

Den anden mand blev langt mere kvæstet og måtte flyves til København for behandling.

Piitannguaq Møller oplyser, at føreren af snescooteren virkede beruset.

Sagen efterforskes

Politiet efterforsker sagen. Det har ikke været muligt at komme i kontakt med regionslederen hos politiet i Uummannaq Johan Davidsen for en kommentar til de nye oplysninger. Oprindeligt blev det oplyst ifølge KNR, at årsagen til ulykken var en kolission mellem to snescootere.