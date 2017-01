Snerydningschef: Glem ikke, at vi bor i Grønland!

I den forbindelse maner kommunens driftschef for snerydningsområdet, Frank Rasmussen, til besindighed:

- Befolkningen bør af og til minde sig selv lidt om, hvor vi er henne. Vi er i Nuuk – Grønland, midt i et snebælte, og det betyder bare, at der er kortere perioder, hvor sneen kan give problemer.

Driftschefen erkender, at der siden nytår er faldet ekstraordinært megen sne, og han indrømmer, at kommunen ikke formår at imødekomme alle de henvendelser, som borgerne kommer med.

- Der er rigtig meget som tyder på, at der falder mere sne i år i forhold til sidste år, men om snemængderne når niveauet i sæsonen 2014 er endnu alt for tidligt at sige. Så vi er på ingen måde i en ukendt og ukontrollabel tilstand på nuværende tidspunkt, understreger han over for sermitsiaq.ag.

Han påpeger, at sneen og de problemer, det giver, er en dyr tilstand for borgere, virksomheder og kommunen. Dels som følge af at den generelle produktion i virksomhederne bliver stærkt nedsat, og dels fordi alle ledige ressourcer er nødt til at blive omorganiseret til snerydning – en arbejdsopgave som ikke skaber vækst.

- Ser man isoleret på kommunens omkostninger til snerydning af veje, betyder de store nedbørsmængder dog mindre, idet kommunen har indgået fastprisaftaler med de fleste af vores samarbejdspartnere på snerydningsområdet, oplyser Frank Rasmussen. Så her i januar er det entreprenørerne som har fået ekstraordinære høje omkostninger.

Frank Rasmussen oplyser, at snerydningsbudgettet for Nuuk for rydning af offentlige veje, stier og pladser samt glatførebekæmpelse er på godt 12 millioner kroner i 2017.