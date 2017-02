Snapchat søger milliarder i børsnotering

Det sociale medie Snapchat gør klar til en børsnotering.

Det hurtigvoksende medie, der er kendt for korte billedbeskeder, regner med at kunne tilføre selskabet tre milliarder dollar, svarende til mere end 20 milliarder danske kroner, når det efter planen børsnoteres til marts.

Dermed ventes børsnoteringen at blive blandt de største i tech-industrien de senere år.

Snapchat vurderes til at have en samlet værdi på 20 milliarder dollar, svarende til 140 milliarder kroner, så interesserede købere får kun mulighed for opkøbe aktier i en del af selskabet.

Selskabets nuværende ejere, Evan Spiegel og Bobby Murphy, ventes at beholde 88,6 procent af aktierne i Snapchat.

Tidligere har flere af de andre store tech-virksomheder fra Californien vist interesse for Snapchat. Men selskabet har afvist at lade sig sælge til konkurrenterne, senest da Facebook meldte sig på banen.

Snapchat har 158 millioner brugere, der hver dag sender flere end 2,5 milliarder snaps. Specielt blandt de unge er mediet populært. The New York Times skriver, at 41 procent af de unge amerikanere mellem 18 og 34 år bruger Snapchat.

Snapchat lever i høj grad af reklameindtægter fra virksomheder, der promoverer sig via tjenesten. En række etablerede medier bruger også Snapchat som distributionsform.

På trods af de mange brugere har selskabet endnu ikke formået at generere overskud. Sidste år lød underskuddet på mere end 100 millioner dollar.

