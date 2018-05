Snævert flertal bag kommende koalition

Walter Turnowsky Torsdag, 03. maj 2018 - 16:26

Siumut har fremlagt et udkast til en koalitionsaftale for Partii Naleraq, Atassut og Nunatta Qitornai. Netop nu er de tre partier gået tilbage til deres bagland for at drøfte udkastet. Der erfarer Sermitsiaq.AG fra en kilde tæt på forløbet.

De fire partier mødtes klokken 15.00 i dag, efter at Siumut på et møde havde meddelt IA, at forhandlingerne om fiskeriloven er afsluttet.

Dermed tegner det til det snæverst mulige flertal nemlig 16 mandater.

Inuit Ataqatigiit, Demokraterne og Samarbejdspartiet råder over 15 pladser.