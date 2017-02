Smuk fortælling om det blodige opgør med nordboerne

Kan en blodig og tragisk historie, som det det endelige opgør med nordboerne beskrives smukt?

Ja, er den klare dom hos både AGs og Sermitsiaqs anmeldere.

- Det er spektakulært, skriver Jette Andersen i AG.

- Det er et kunstnerisk ambitiøst projekt, som koreografisk er en øjnefaldende fortælling båret af fire talentfulde skuespillere, dansere og sangere, som med stor aggressivitet i deres udtryk og kropslig smidighed udfolder sig på scenen, lyder dommen fra Dorthe Olsen i Sermitsiaq.

Forestillingen bygger på Villads Villadsens episke digt om Qasapis sidste dage. Qasapi forfølger nordboerne, der er flygtet efter at de har dræbt alle på nær en i en bygd.

- Fortællingerne handler ikke om stolthed, men om sorg over at måtte ty til vold, for at sikre egen overlevelse, lyder beskrivelsen af stykket i programheftet.

Anmelderne hæfter sig både ved forestillingens kraftfulde visuelle udtryk og de medvirkendes præstationer.

- Især Miké Fencker Thomsen lader sig bemærke med sit store talent for skuespil, hvor han ikke alene indtager hele scenen, men kommer ud over kanten og lader publikum mærke hans vrede, aggressivitet og energi, skriver Dorthe Olsen.

Det er også stor ros til Alexander Montgomery-Andersen.

- Han kan i sine bevægelser røre publikum og med sin følsomhed, sårbarhed og med sin utrolige smidighed fortælle om en blodig kamp mellem to mænd, hvor han bliver smidt rundt på gulvet uden at blive rørt af andre, skriver Dorthe Olsen.

Også Jette Andersen er imponeret af Miké Fencker Thomsen og Alexander Montgomery-Andersen, men hun har især bidt mærke i musikken.

- Sikke nogle stemmer, der er blevet sat sammen. Jeg skal ikke kunne sige, hvor mange gange, jeg fik gåsehud under forestillingen. Karina Møllers og Nukâka Coster-Waldaus stemmer sammen bør ingen snyde sig selv for, skriver hun i AG.

Efter at stykket er blivet vist i Katuaq, flytter det i aften videre til Upernavik. Det kommer til Ilulissat den 25. februar, til Aasiaat den 1. marts og til Sisimiut den 4. marts.

Simon Mooqqu Løvstrøm står bag idéen til stykket og Sananda Solaris er instruktør og koreograf.