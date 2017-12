Smal sejr for selvstændighedspartierne i Catalonien

Med 99,3 procent af stemmerne optalt i den spanske region Catalonien erklærer tidligere præsident Carles Puigdemont regionalvalget for en sejr.

Løsrivelsesblokken, der består af tre partier, står med næsten alle stemmer talt op til at vinde 70 pladser i det 135 pladser store catalanske regionale parlament.

- Det er en sejr for den catalanske republik. Den spanske stat er blevet besejret, og premierministeren har fået et slag i ansigtet, siger Carles Puigdemont.

Noget tidligere erklærede vicepræsidenten i Cataloniens parlament og medlem af det mindre løsrivelsesparti ERC-CatSi Agusti Alcoberro en sejr for løsrivelsespartierne.

- Vi kan nu sige, at selvstændighedspartierne har vundet valget. Vi forlanger genindførslen af den catalanske regering og en frigivelse af de politiske fanger, sagde han lidt efter klokken elleve torsdag aften.

Torsdagens valg blev udskrevet oven på den voldsomme krise, der blev udløst, da Cataloniens parlament tidligere i år først udskrev en grundlovsstridig folkeafstemning om løsrivelse og dernæst erklærede en form for selvstændighed.

Den spanske centralmagt i Madrid slog hårdt ned på valghandlingen. Efterfølgende er flere af de lokale politikere, der udskrev det ulovlige valg, blevet anholdt.

Den tidligere præsident for selvstyret Carles Puigdemont og fire af hans tidligere ministre er i eksil i Belgien.

For at skabe politisk ro udskrev centralmagten i Madrid torsdagens regionalvalg.

Den spanske premierminister, Mariano Rajoy, har lovet, at den direkte kontrol med Catalonien, der blev indført efter løsrivelseserklæringen, vil blive fjernet efter lokalvalget.

Den vil dog blive indført igen, hvis regionen endnu en gang forsøger at løsrive sig.

Mens partierne, der ønsker løsrivelse, har taget en smal sejr, så er unionistpartiet Ciudadanos gået markant frem til over 25 procent af stemmerne. Dermed er det blevet regionens største parti.

- Dem, der er for løsrivelse, kan aldrig mere sige, at de taler for hele Catalonien. Vi vil fortsætte med at kæmpe for fredelig sameksistens, fornuft og ét Catalonien for alle cataloniere, sagde lederen af Ciudadanos, Ines Arrimadas, efter valgresultatet.

Carles Puigdemonts Juntsxcat har vundet lidt under 22 procent af stemmerne og er næststørst.