Smadrede butiksskilte bekymrer

- En dag går det vel galt for en eller anden med de skarpe plasticstumper, der flyver af, skriver O. Louis Rasmussen på facebook-brugergruppen Nuuk Borger Info.

O. Louis Rasmussen håber ikke, at det vil gå så galt, men peger på, at der trods alt ligger en skole og en børnehave/vuggestue lige ved siden af, samtidig med at kunderne passerer frem og tilbage under de store logoskilte.

Det er dagligvarebutikkerne Brugseni og Pisiffik, der begge fik ødelagt logoskiltene tidligere på ugen.

Uddeler har ingen forklaring

Uddeler Thor Jensen, Brugseni, kan ikke komme med nogen forklaring på, hvad og eventuelt hvem der har forårsaget de ødelagte skilte.

”Det blæste ualmindeligt kraftigt i tirsdags. Efter min bedste overbevisning må skiltene have fået et slag af et eller andet. Det kan næppe have været stormen, der har ødelagt skiltene, idet et andet logoskilt, der var langt mere udsat for stormen, ikke er gået i stykker, oplyser Thor Jensen til Sermitsiaq.AG.

Vil ikke anklage nogen

Han vil ikke anklage nogen for at have udøvet hærværk, idet han af gode grunde er uvidende om, hvad der egentlig er sket under den kraftige storm.

Det er første gang, man oplever problemet i Brugseni Qinngorput, mens Pisiffik - ifølge borgergruppen på facebook - har haft ødelagte skilte tidligere.

Nye logoskilte er bestilt

Thor Jensen oplyser, at man har bestilt nye skilte, der svarer nøjagtig til den gamle, som blev ødelagt.

- Vi har ikke nogen grund til at antage, at de ikke skulle være sikre nok, siger uddeleren, der oplyser, at det nye skilt ved indgangen bliver leveret og sat op i uge 5.