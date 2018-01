Slut for tang-eventyr

Det lignede starten på et erhvervseventyr, men nu lukker Maik Seaweed.

Det skriver ejeren af enkeltmansvirksomheden Ulrik Maki Lyberth i en pressemeddelelse.

- Min lejekontrakt ophører og forhindringer fra myndighederne er grunden til, at jeg nu standser produktionen.

I slutningen af december luftede iværksætteren allerede sine overvejelser om at lukke og slukke overfor Sermitsiaq.

- Her på det sidste har jeg sagt til mig selv, tassa! Nu er det slut, sagde Ulrik Maki Lyberth til avisen.

Men det var svært for ham at slippe hjertensbarnet. Det er fem år siden han stoppede som lærer for at forsøge på at opbygge virksomheden.

På det tidspunkt håbede han stadig på at finde investorer, så han kunne starte på en eksport af tang. Det ville nemlig have krævet at han øger produktionen kraftigt, og den slags forudstætter kapital.

På hjemmemarkedet har han solgt tang til både Brugseni og Pisiffik.