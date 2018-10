Slut med laksefiskeri

redaktionen Mandag, 29. oktober 2018 - 16:55

Årets laksefiskeri slutter på onsdag fra klokken 24.00.

- Det er ikke tilladt at fange laks efter dette tidspunkt. Alle garn skal derfor være taget op den 31. oktober, skriver selvstyret i en pressemeddelelse.

Det oplyses, at alle med fiskere med licens til laks, som har udøvet fiskeri, men som ikke har fanget laks skal ligeledes fremsende laksejournalen angivet med nul fangst.

- Hvis du har fanget en laks med et mærke, har du mulighed for at sende mærket til Naturinstituttet, hvor du får mulighed for at deltage i lodtrækningen til næste års NASCO årsmøde. Hvert år uddeler NASCO en pris på 1.500 U.S. dollars, lyder det fra selvstyret.