Slut med dobbelt indkomst for eks-politikere

Walter Turnowsky Tirsdag, 27. november 2018 - 09:54

Det skal være slut med at både at hæve løn fra Inatsisartut eller Naalakkersuisut og fra en anden arbejdsgiver, når man stopper som politiker. Det lægger et enigt lovudvalg op til.

Som det er i dag, så modtager politikere en løn, kaldet eftervederlag, når de stopper i Naalakkersuisut eller Inatsisartut. Dette eftervederlag udbetales i mindst tre måneder og maksimalt tolv måneder. Hvert år optjener man halvandet måneds eftervederlag.

LÆS OGSÅ: Flertal parat til at pille ved politikernes eftervederlag

Som reglerne er i dag, modtager de tidligere politikere dette eftervederlag, selvom de sidder i et vellønnet job. Det mener Demokraternes formand, Niels Thomsen er en for rundhåndet måde at omgås borgernes penge på, og han har derfor foreslået, at det bliver modregnet i eftervederlaget, hvis man har anden indkomst.

- En sådan indretning af eftervederlagsordningen er i god harmoni med ordningens formål: Eftervederlaget skal give medlemmerne den tryghed, at de i en overgangsperiode er sikret en indtægt af samme størrelse som det hidtil modtagne vederlag. Det har aldrig været meningen, at eftervederlaget skulle have karakter af bonus eller ”gyldent håndtryk”, skriver han i sin begrundelse for forslaget.

LÆS OGSÅ: D og Sam vil begrænse politikeres dobbelte indtægter

Og et enigt lovudvalg bakker op om, at man pålægger Naalakkersuisut at ændre loven, så der fremover sker denne modregning. Udvalget mener dog, at denne ordning først skal træde i kraft efter næste valg, så det ‘ikke griber ind i etablerede rettigheder’.

Siumut, Inuit Ataqatigiit, Demokraatit og Nunatta Qitornai er repræsenteret i lovudvalget.