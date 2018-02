Slut med delvis afspærring af vejnettet i Aasiaat

Aasiaat-borgere kan nu frit færdes ved byens idrætshal, efter at al færdsel på Knud Ballesvej, Qajaasaarfik og Peter Olsensvej har været midlertidig afspærret fra tirsdag eftermiddag, efter at større tagmaterialer fra hallen begyndte at blæse væk.

Det meddeler beredskabschef i Kommune Qeqertalik David Løvstrøm til Sermitsiaq.AG.

- Borgerne kan igen færdes frit, da det er sikkert nu, siger David Løvstrøm.

