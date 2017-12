Slut med at bestige Mount Everest på egen hånd

Det er slut med at bestige Mount Everest og andre bjerge i Nepal på egen hånd.

Det har den bjergrige nation besluttet, og den nye lov træder i kraft i 2018, skriver BBC.

En embedsmand fra de nepalesiske myndigheder oplyser til mediet, at loven er blevet strammet for at øge sikkerheden og mindske antallet af dødsulykker.

Desuden er det også blevet forbudt at tage turen op som blind. Ifølge reglerne skal man heller ikke bestige bjerge, hvis man mangler begge ben.

De seneste år har et rekordstort antal forsøgt at bestige Mount Everest.

Ifølge BBC er seks døde på Mount Everest i løbet af denne sæson. Heriblandt var den 85-årige Min Behadur Sherchan, som forsøgte at blive den ældste person til at bestige Mount Everest.

Med de nye regler skal udenlandske klatrere være fulgt af en guide. Myndighederne håber på den måde, at det kan skabe flere job for de nepalesiske guider.