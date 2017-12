Slipper forbrydere for let?

Naalakkersuisut foreslår en historisk ændring af det nuværende foranstaltningssystem. Det skriver avisen AG.

I dag opererer den grønlandske kriminallov ikke med straffe- eller foranstaltningsrammer. I stedet vælger dommerne blandt forskellige foranstaltninger, som er »bedst egnet til at forhindre den kriminelle i at begå ny kriminalitet«.

Men dét system kunne Naalakkersusiut godt tænke sig, at der blev gjort op med.

- Naalakkersuisut anser det for problematisk, at foranstaltningsniveauet i dag ikke fastlægges politisk. Det skaber en uigennemsigtighed om det faktiske niveau for bestemte kriminalitetstyper, hvilket gør det til et demokratisk problem, fastslår Naalakkersuisut i en strategiplan for justitsområdet, som er afleveret til justitsministeren, og som Folketinget for nylig er blevet orienteret om.

