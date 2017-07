Slingrekurs i makrelpolitikken

Åets makrel skeri på Østkysten er gået i gang, men der er i den senere tid ble­vet rejst så mange spørgsmål om kvotefordelingen, at Naalakkersuisuts makrel­politik i bedste fald fremstår uklar, men i værste fald er styret af andet og mere end objektive kriterier.

Det skriver Sermitsiaq.

Både Inuit Ataqatigiits Debora Kleist og Siumuts Nikolaj Jeremiassen har rejst spørgsmål om kvotefordelingen, men foreløbigt har svarene fra Naalakkersuisuts medlem for fiskeri og fangst Karl­-Kristian Kruse ikke skabt afklaring om den officielle makrel­politik.

Debora Kleist peger på det sydgrønland­ske fiskeriselskab Arctic Prime Fisheries, som med sine to skibe »Ilivileq« og »Qavak« ikke har fået en kvote i år, mens selskabet Iluliaq Seafood uden eget skib i det pelagi­ske fiskeri har fået en kvote på 4.000 tons makrel.

At Debora Kleist konkret peger på Iluliaq Seafood skyldes, at dette selskab sidste år fik udbetalt 500.000 kroner fra landskassens »pulje til driftsaftaler for produktionsan­læg«. Det var penge, som skulle bruges til en genåbning af fabrikken i Qassimiut, men selskabet har ikke kunnet løfte opgaven.

- Det er uforståeligt, at Naalakkersuisut siger nej til et velfungerede selskab med egne skibe, men ja til et selskab, hvor der fortsat er tvivl om, at det overhovedet kommer op at køre, siger Debora Kleist, som finder det naturligt, at Naalakkersuisut foretager en genvurdering af årets kvotetil­delingen.

Nikolaj Jeremiassen finder det yderst kri­tisabel, at østgrønlandske erhvervsinitiati­ver med deltagelse af lokale fiskere strander på grund af manglende kvotetildeling.

- Lokalbefolkningen i Østgrønland står tilbage som tilskuere til udviklingen, siger Nikolaj Jeremiassen.

