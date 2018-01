Slædehunde ramt af sygdom - nu reagerer myndighederne

Det er Veterinær- og Fødevaremyndigheden i Grønland, der har modtaget en henvendelse fra Avanarsuaq i bygden Siorapaluk, nord for Qaanaaq, om, at der er sygdomsudbrud hos slædehunde.

Bekæmpelse

Avannaata Kommunia har iværksat et arbejde i forhold til at bekæmpe sygedomsudbrud. Kommunen er i kontakt med Veterinær- og Fødevaremyndigheden i Grønland i forhold til emnet, oplyser borgmester Palle Jerimisassen i en pressemeddelelse.

- I Avanersuaq området har kommunen haft svært ved at implementere den nye hundelov, hvilket har vanskeliggjort en gennemførelse af det lovpligtige vaccinationsprogram for alle hunde, oplyser borgmesteren.

Vaccine på vej

Kommunen arbejder nu for at imødekomme kravene fra hundeloven. Der vil blive sendt en mand onsdag den 10. januar 2018 fra Ilulissat til Avanersuaq området. Han har taget de nødvendige kurser, således at han kan vaccinere hunde. Han skal samtidige kortlægge omfanget af sygedomsudbruddet i området. Han kommer med vaccine og viden, således at sygedomsudbruddet kan bekæmpes.

Avannaata Kommunia vil iværksætte en handlingsplan, så kommunen får implementeret den nye hundelov i løbet af året.

Hundeinspektør ansættes

- Planen går ud på, at der ansættes en midlertidig koordinerende hundeinspektør, indtil loven er implementeret. Det er et stort ansvarsområde, og arbejdet bliver nødt til at være koordineret og struktureret, hvis implementeringen skal lykkes. Kommunalbestyrelsen mener også, at det er vigtigt at bevare slædehunden, da hunden kendetegner vores kultur i Avannaata Kommunia, siger Palle Jerimiassen.