Skyttegravskrig endt i våbenhvile

Grønlands Erhverv (GE) med direktør Brian Buus Pedersen og bestyrelsesformanden Henrik Leth i spidsen har ad flere omgange stået uforstående over for Royal Arctic Lines nye strategi, som de mener samfundsøkonomisk er dybt betænkelig og langt fra er til gavn for erhvervslivet, som GE repræsenterer.

Hammeken spidsede blyanten

Kritikken fra GE fik Verner Hammeken til at spidse blyanten og sende et vredt indlæg til avisen den 7. juli, hvor han forsvarer den nye strategi med indkøb af et nyt stort containerskib og havneflytning fra Aalborg til Aarhus.

- Behovet for forandring er tvingende nødvendigt, fastslår rederidirektøren i sit indlæg, hvor han forsvarer strategien, der giver ”Grønland langt bedre forbindelse til resten af verden”.

I fredags opfordrede GEs direktør Brian Buus Pedersen, at man skulle sætte sig sammen og drikke kaffe. Den invitation tog Verner Hammeken imod, og mandag kl. 17.00 mødtes parterne og blev enige om at igangsætte en undersøgelse.

Læs også: Grønlands Erhverv sender hård kritik mod Royal Arctic Line

- Vi havde et konstruktivt møde med Royal Arctic Line, oplyser direktør Brian Buus Pedersen, der fortæller, at parterne blev enige om at videreføre dialogen, og konkret vil man i august skabe rammerne for en undersøgelse, der skal afdække Royal Arctic Line kunders forventninger og bekymringer i forbindelse med rederiets nye strategi.

Fælles interesse

- Vi har en fælles interesse i, at der er et godt samarbejde, siger Brian Biuus Pedersen, der ikke vil kaste sig ud i spekulationer, om undersøgelsen kan få rederiet til at ændre kurs.

Læs også: 88 containere fejlede hos Royal Arctic Line