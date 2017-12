- Vi skylder Grønland mere end uafhængigheden

Debatten om selvstændighed strander ofte, når talen falder på de økonomiske forudsætninger for at Grønland kan klare sig på egen hånd.

Men nu kaster den kendte amerikanske aktivist Naomi Klein en veritabel bombe ind i den debat. Hun mener nemlig, at den vestlige verden står i gæld til Grønland.

- Vi skylder Grønland langt mere end blot deres uafhængighed. Vi står i gæld til dem, fordi de var en koloni, siger hun i en samtale med Martin Breum.

Ordene faldt i forbindelse med et arrangement på New York Public Library i serien Arctic Imagination, som er arrangeret af Det Kongelige Bibliotek i København og en række biblioteker i andre lande.

Martin Breum spurgte miljøaktivisten, hvad hun mener om, at Naalakkersuisut længe har drømt om at olieselskaberne skal finde olie i Grønlands farvande, for at det kan betale for selvstændigheden – men stik imod alle klima-anbefalinger, der siger, at klodens sidste olie skal blive i jorden eller under havet, hvor den er.

Og det er i den forbindelse, at Naomi Klein kommer ind på gælden til Grønland.

- Så længe den gæld ikke er indfriet, vil de selvfølgelig bore efter olie, som deres eneste vej til en indkomst, siger hun.

Hun foreslår en model fra Ecuador, som tilbød at undlade at bore efter olie i en nationalpark, hvis verdenssamfundet betaler det fattige land for det.

