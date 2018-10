Skuffelse: Ingen trommedans ved åbningen af Inatsisartut

redaktionen Tirsdag, 09. oktober 2018 - 11:58

Trommedanser Leif Saandvig Immanuelsen er skuffet over, at Inatsisartut i år ikke blev åbner med trommedans - men med en helt anden musik.

Det skriver AG.

Sidste år åbnede Leif Saandvig Immanuelsen samlingen med trommedans efter at han havde korresponderet med formandskabet om spørgsmålet. Derfor var han skuffet over, at det var en helt anden for musik spillet på keyboard.

- Jeg er så skuffet, at jeg nærmest har lyst til at foreslå afskaffelse af ordningen, når de ikke har forstået den grundlæggende ide bag mit forslag. Trommedansen var et vigtigt redskab til løsning af konflikter hos vores forfædre, og jeg synes, at det er en passende fremførelse i betragtning af hvor meget personligforfølgelse, der kan være under politiske debatter. Trommedansen kan være en god påmindelse om, at vi bør følge en sober debattone fra den mest ærefulde talerstol, forklarer Leif Saandvig Immanuelsen.

Formandskabet afviser, at der er indført en tradition om, at samlingen åbnes med trommedans.

Du kan læse mere om, hvorfor Leif Saandvig mener, at formandskabet helt har misforstået hans forslag i det nye nummer af AG. Du kan få adgang via dette link: