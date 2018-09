Skudt pukkelhval måtte smides væk

Nukappiaaluk Hansen Onsdag, 19. september 2018 - 14:43

- Reglerne blev fulgt helt til dørs, da en stor del af kødet af pukkelhvalen måtte smides væk.

Det siger fagt- og fiskeribetjenten i Ilulissat, Lars Peter Møller, til Sermitsiaq.AG, efter der blev fanget en pukkelhval i Ilulissat. Dermed afviser han kritiske røster, der ikke forstår, hvorfor hvalfangerne kunne finde på at smide det populære hvalkød i havet.

Han forklarer, at man måtte smide en stor del af kødet, da det er uspiseligt for mennesker.

Kraftig lugt

- Der var omkring 20 fangere, der hjalp til med at skære kødet. Men da der blev skåret i pukkelhvalens tarm-region, kom der en kraftig lugt. Da kødet begyndte at lugte kraftigt, besluttede fangerne at smide resten af pukkelhvalen i havet.

- Fangerne mente, at kødet ikke ville være spiseligt for nogen, derfor er det den rigtige beslutning at smide resten af kødet væk, lyder det fra Lars Peter Møller.