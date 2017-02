Skudsikker glasvæg skal beskytte Eiffeltårnet

Eiffeltårnet, som mere end noget andet er symbol på Paris, vil snart være omgivet af en 2,5 meter høj skudsikker glasvæg.

Glasvæggen er en del af en plan for at sikre det ikoniske monument mod angreb, oplyser myndighederne i den franske hovedstad.

Glasvæggen til over 20 millioner euro - omkring 250 millioner kroner - vil blive bygget i efteråret. Den skal erstatte de metalgitre, som har omkranset det 324 meter høje tårn siden EM i fodbold sidste år.

- Frygten for terrorangreb er stærk i Paris, og det mest sårbare sted er Eiffeltårnet, hvor der må være særlige sikkerhedsforanstaltninger, siger viceborgmester Jean-Francois Martins.

Glasset skal forhindre personer og køretøjer i at komme stormende frem mod tårnet, som årligt besøges af seks millioner mennesker.

Nogle iagttagere - blandt andet i avisen Le Parisien - udtrykker bekymring for, at Eiffeltårnet vil komme til at fremstå som en fæstning.

De siger, at det kan nedsætte besøgstallet drastisk, da de mange turister, som kun kommer for at blive fotograferet under tårnet, måske vil blive helt væk.

Martins siger, at alle vil have adgang til at gå under tårnet, hvis de blot går gennem sikkerhedskontrollen.

Et angreb på soldater ved det kendte museum Louvre i sidste uge mindede igen pariserne om truslen om nye angreb. Mellem januar 2015 og juli 2016 har jihadister dræbt 238 mennesker i Frankrig og såret hundredvis.

Angrebet ved Louvre skete samme dag som Frankrig formelt ansøgte om at blive vært for Sommer OL i 2024, hvilket førte til at Eiffeltårnet blev lyst op med de nationale farver: blå, hvid og rød.

