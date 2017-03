Nu skrues der op for kriserådgivning

Naalakkersuisut har afsat 1,4 millioner kroner til forbedringerne, der er anbefalet af FN´s Børnekomité, og det forventes at blive gennemført en gang til sommer, oplyses det i en pressemeddelelse.

Fokus på yderdistrikterne

- Ved at udvide telefonrådgivningernes åbningstider og etablere nye støttetilbud, ønsker vi at styrke den sociale indsats særligt i yderdistrikterne, udtaler naalakkersuisoq for sociale anliggender, Sara Olsvig.

Telefonrådgivningerne, der i dag hører under flere områder, vil i fremtiden blive samlet i én enhed i Socialstyrelsen under Departementet for sociale anliggender for at skabe driftsfordele og et stærkere fagligt miljø omkring telefonrådgivningerne.

Erfaringer fra Island

- Vi vil fortsat arbejde målrettet på at styrke de lokale støttetilbud i kommunerne. Det er et af de helt centrale formål med Socialstyrelsen. Men samtidig viser erfaringer fra blandt andet Island, at borgere i bygder og små byer på grund af de tætte relationer kan finde det svært at søge støtte lokalt og ofte foretrækker at tale med personer, der ikke er en del af lokalsamfundet. Det gælder ikke mindst for kvinder, der har været udsat for seksuelle overgreb eller vold. Telefonrådgivningerne kan her være et godt supplement til lokale støttetilbud, udtaler Sara Olsvig.

Det favner rådgivningen

I dag omfatter telefonrådgivningerne

ATTAVIK146 til personer med selvmordstanker

Børn og ungetelefonen 134

Familierådgivningen 31 41 51

Telefonrådgivningen til personer med senfølger efter seksuelle overgreb 141

MIO SMS 1899

I forbindelse med sammenlægningen af telefonrådgivningerne vil muligheden for et fælles nummer blive undersøgt.