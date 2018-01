Skræmmende oplevelse: Dødelig sygdom nær overset

Erik Petersen fra Paamiut bor for tiden på Patienthotellet i København, efter en intens fem dages kemobehandling for akut leukæmi, også kaldet akut blodkræft, op mod jul. Det skriver avisen AG.

Skræmmende oplevelse

Tiden op til diagnosen var så skræmmende for hans kone, Doris Møller Petersen, at ægteparret nu overvejer at flytte til Danmark.

I begyndelsen af november tog 50-årige Erik Petersen, som altid til fodbold i hallen, og da det som regel varer lang tid, synes hun det var mærkeligt, da han kom ind ad døren langt tidligere end normalt.

Indsunkne øjne

- Han lignede ikke sig selv. Hans øjne var indsunkne og farven i ansigtet var væk. Han fortalte mig, at han havde fået næseblod ti minutter inde i spillet og var blevet virkelig træt, fortæller Doris Møller Petersen fra Patienthotellet.

50-årige Erik Petersen er ellers ved godt helbred, fastslår hans kone.

Læs hele artiklen om den chokerende oplevelse for familien i avisen AG, som du kan få adgang til via linket herunder: