Skotsk førsteminister vil bede om ny løsrivelsesafstemning

Skotlands førsteminister vil søge bemyndigelse til en "paragraf 30-ordre", så skotterne kan få en ny afstemning om løsrivelse fra Storbritannien.

Førsteminister Nicola Sturgeon mener, at betingelser for en ny folkeafstemning om løsrivelse er på plads.

Skotterne har en gang tidligere stemt om uafhængighed fra Storbritannien. Det var i 2014.

Her valgte et flertal, at Skotland skal blive. Men beslutningen var ifølge Sturgeon baseret på Storbritanniens fortsatte EU-medlemskab. Derfor er situationen en helt anden nu.

Reaktionen fra London er afvisning. En talsmand for den britiske premierminister, Theresa May, peger på, at skotterne en gang har stemt nej:

- Alt peger på, at flertallet af skotterne ikke ønsker en ny folkeafstemning om uafhængighed. En afstemning vil bringe splittelse og skabe økonomisk usikkerhed på det værst tænkelige tidspunkt.

En afstemning kan dog tidligst afholdes næste efterår, siger Sturgeon.

Et flertal af skotterne ønsker at blive i EU.

Forleden sagde en kilde i Mays regering ifølge avisen Financial Times, at en ny afstemning var uundgåelig.

- Jeg tror ikke, at vi er i stand til at standse det, sagde ministeren til avisen.

En anden person fra premierministerens kontor med indsigt i emnet tilføjede:

- Debatten vil kun komme til at handle om en dato for afstemningen.

I Skotland ønskede et flertal af vælgerne dog ikke at træde ud af EU. Det er derfor, at spørgsmålet om skotsk uafhængighed er blevet aktuelt igen.

Storbritannien vil i løbet af marts sætte gang i forhandlinger om udmeldelse af EU, når May ventes at aktivere EU-traktatens artikel 50.

Financial Times skriver, at regeringen vil kæmpe for at forhale en afstemning i Skotland til efter briternes farvel til EU.

For nogle uger siden sagde en talsmand for den britiske regering, at May ikke mener, at der er behov for en ny afstemning i Skotland.

Truslen om en folkeafstemning skaber unødig usikkerhed og splittelse, fastslog talsmanden.

Skulle Skotland ende med at løsrive sig fra Storbritannien, er der ingen garanti for, at landet kan blive selvstændigt medlem af EU.

/ritzau/Reuters