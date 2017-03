Skotland giver løsrivelse endnu et forsøg

- Skal Skotland være et selvstændigt land?

Det spørgsmål blev sendt til folkeafstemning i september 2014. Og selv om det blot er to et halvt år siden, at et flertal af skotterne satte kryds ved nej på stemmesedlen, så kan politikerne i det skotske selvstyre nu begynde de indledende øvelser til en ny af slagsen.

Tirsdag sagde et flertal i det skotske selvstyreparlament nemlig god for, at førsteminister Nicola Sturgeon går videre med sine planer om endnu en folkeafstemning om selvstændighed fra resten af Storbritannien.

Når skotterne igen er kommet i løsrivelseshumør, skyldes det, at det samlede Storbritannien er på vej ud af EU.

EU-farvellet blev et faktum efter en folkeafstemning sidste år. Her stemte et flertal af briterne for at forlade unionen, men i både Nordirland og Skotland ønskede de fleste at forblive i det europæiske samarbejde. Vælgerne i resten af Storbritannien - England og Wales - ville det dog anderledes.

Nicolai Sturgeon mener derfor, at skotterne bliver tvunget ud af EU mod deres vilje.

Exit-processen bliver formelt sat i gang onsdag, når den britiske regering efter planen indleder to års skilsmisseforhandlinger med EU.

- Når det sker, er det uundgåeligt, at vores land ændrer sig, sagde Sturgeon tirsdag i det skotske parlament ifølge nyhedsbureauet dpa.

- Der vil være konsekvenser for handel, investeringer og for levestandarden. Det vil kunne mærkes på selve fundamentet for det samfund, vi lever i, lød det videre.

Tirsdagens afstemning i Edinburgh baner konkret vejen for, at Sturgeon kan gå til London og spørge om lov til at holde en ny folkeafstemning om selvstændighed. Det kræver tilladelse fra både regeringen og parlamentet i den britiske hovedstad.

Om det hele ender med, at skotterne atter skal til stemmeurnerne, er vanskeligt at spå om. Men så sent som mandag gjorde Storbritanniens premierminister, Theresa May, det klart, at hun ikke bryder sig om idéen.

- Nu er ikke det rette tidspunkt, sagde Theresa May under et besøg i Skotland og kaldte et samlet Storbritannien "ustoppeligt".

Størstedelen af de nyeste meningsmålinger viser, at der blandt skotterne er stor opbakning til selvstændighed, men ikke noget flertal.

Tidligere på måneden viste en måling fra instituttet ScotCen ifølge nyhedsbureauet AFP, at 46 procent ønsker at løsrive sig fra resten af Storbritannien. Det er det højeste niveau, siden ScotCens årlige målinger begyndte i 1999.

Nicola Sturgeon har foreslået, at en eventuel folkeafstemning skal holdes i enten efteråret 2018 eller foråret 2019 - inden Storbritannien forlader EU.

/ritzau/