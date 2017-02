Skoleudvalg interesseret i længere skoledag

Inatsisartuts Udvalg for Kultur, Uddannelse, Forskning og Kirke er netop taget på en seks ugers lang udvalgsrejse, hvor det finske skolesystem skal studeres nærmere.

På vejen til Finland har udvalget dog anmodet om en møde med det danske undervisningsudvalg med henblik på at drøfte den danske folkeskolereform.

Det fremgår af en henvendelse til Folketingets undervisningsudvalg.

- Udvalget er særligt interesseret i at høre om de politiske holdninger til vedtagelsen og indholdet af den danske folkeskolereform, samt de foreløbige erfaringer, man har gjort sig, fremgår det af henvendelsen.

Lærere skal undervise mere

Folkeskolereformen blev gennemført i Danmark i forbindelse med en arbejdstidsreform, som gjorde det muligt at kræve mere undervisningstid af lærerne samt 40 timers tilstedeværelse på skolerne.

Reformen gjorde samtidig elevernes skoledag længere, hvilket siden har være et debatemne indenfor de danske skolevæsen, ikke mindst fordi eleverne selv tilkendegiver, at de deres motivation for at gå i skole er forringet.

Den seneste grønlandske skolereform ”Den gode skole” blev gennemført i 2003 og evalueret i 2015.

For dårlig udbytte af skolegangen

Det er denne evaluering, der ligger til grund for udvalget interesse for endnu en reform.

Evaluering afslørede nemlig “store problemer på en lang række områder, både for lærerne, men også for elevernes udbytte af folkeskolen” anføres det.

- Naalakkersuisut har varslet lovændringer på folkeskoleområdet ultimo 2017. Nogle af de centrale debatemner i Grønland er i den sammenhæng: inklusion, undervisningstimer, uro i klasserne, manglende læringsparathed grundet sociale problemer, manglende forældreengagement, mismatch mellem lærernes faglige viden og behovet o.l, bemærker Inatsisartutudvalget i sin henvendelse.

Finske skoler uden forældre

Det finske skolesystem er kendt for en meget høj faglighed, en eftertragtet, seksårig læreruddannelse og en respekteret skole, hvor der er forælderfrit fra 8.00 til 16.00.