Skoler får adgang til børneundersøgelser

I 5-årsalderen skal børn gennem en undersøgelse, der viser, om de er klar til at begynde i skole. Nu vil Kommuneqarfik Sermersooq tilbyde skolerne indsigt i resultatet af undersøgelsen.

- Vi mener, det er en åbenlys mulighed for, at lærerne kan bruge undersøgelsen til at få et indblik i elevernes skoleparathed, så overgangen mellem børnehaven og skolen kan gøres lettere for barnet, siger direktør i Forvaltning for Børn, Familie og Skole i Kommuneqarfik Sermersooq, Helene Broberg Berthelsen i en nyhed på kommunens hjemmeside.

Alle kommunens børn – uanset om de går i børnehave eller bliver passet hjemme – får testet deres sproglige evner, forståelse for tal, deres hukommelse og deres indlæringsevne.

Skræddersyet skolestart

Undersøgelsen, Skoleparathedstest, bruges til at træffe beslutning om, hvorvidt børnene er modne nok til at modtage undervisning.

- Hidtil er undersøgelserne kun blevet brugt til at afgøre, om det enkelte barn er klar til at tage springet fra børnehaven til skolen. I fremtiden vil lærerne i første klasse have adgang til at se resultaterne af skoleparathedsundersøgelsen, så de kan bruge dem til at ”skræddersy” indskolingsforløbet for den enkelte elev, som måtte have udfordringer, fremgår det af hjemmesiden.

Forældre orienteres inden undersøgelsen foretages og inddrages efterfølgende i beslutningen om, hvorvidt børnene skal sendes i skole eller vente til senere, fremgår det.