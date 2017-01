Skoleelever står uden forsikring

Naalakkersuitsoq for Uddannelse, Kultur, Forskning og Kirke, Doris Jakobsen, vil overveje, om der skal laves fælles regler på området, så kommunerne har pligt til at tegne en forsikring, så skoleelever ikke risikerer økonomiske tab.

I dag må de enkelte grønlandske kommuner selv beslutte, om de vil tegne forsikringer, der dækker børn i førskole og folkeskolen, fremgår det af et svar fra Doris Jakobsen til medlem af Inatsisartut Debora Kleist, Inuit Ataqatigiit.

I svaret skriver Doris Jakobsen blandt andet:

”Det forhold, at kommunerne selv kan beslutte, om de vil tegne forsikringer, der dækker børn i førskole og folkeskole, og dermed sikre dem mod økonomisk tab ved hændelige skader, har aktualiseret spørgsmålet om, hvorvidt området skal reguleres lovgivningsmæssigt.”

Doris Jakobsen skriver også, at det kunne realiseres ved ”at indføre en forpligtelse for kommunerne til at tegne en kollektiv ulykkesforsikring på de pågældende områder, selv om dette i givet fald i en vis udstrækning må antages at reducere det kommunale selvstyre”.

Elever i erhvervspraktik ikke forsikringsdækket

Skoleelever i erhvervspraktik er heller ikke omfattet af en forsikringsordning, fremgår det af svaret.

Siden 1960 har danske elever i erhvervspraktik været dækket forsikringsmæssigt, hvis de fik en skade under praktikopholdet, og ordningen omfattede tillige skader, som eleven skulle forvolde på praktikstedets person eller ejendom.

Doris Jakobsen fastslår, at sagen aktualiserer spørgsmålet om, hvorvidt det må anses for formålstjenstligt at etablere en arbejdsskadedækning svarende til den danske.