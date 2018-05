Skoledirektør: Ros til alle på sidste skoledag

Jørgen Schultz-Nielsen Tirsdag, 29. maj 2018 - 13:14

Skoledirektør Helene Broberg Berthelsen er utroligt glad for, at afgangseleverne i fredags opførte sig eksemplarisk, så alle fik en rigtig god oplevelse, der er værd at tænke tilbage på resten af livet.

Alle involveret

- Efter de uheldige episoder sidste år lavede vi en plan, der involverede alle elever, forældre til afgangseleverne og lærerne. På hver enkelt skole har man formået at inddrage alle og gjort opmærksom på, hvordan man får en god oplevelse på netop denne dag, oplyser skoledirektøren til Sermitsiaq.AG.

I 2017 blev en pige forulempet og fra Qinngorput og ind til byen var fjeld og vejskilte oversprøjtet med graffiti.

Det nytter

Det glæder Helene Broberg Berthelsen, at det nytter af involvere børnene og forældrene.

- Vi kan naturligvis aldrig være sikre på, at der ikke vil være nogle få elever, som ikke vil opføre sig ordentlig. Men vi kan glæde os over, at det i år er lykkedes at inddrage og få implementeret reglerne for, hvad vi kan og ikke vil acceptere. Det nytter at give medansvar, understreger skoledirektøren.

Selv de mindste årgange har været involveret i, hvordan denne særlige skoledag skulle foregå, så forventningerne var afstemt og den helt særlige dag ikke gik amok.