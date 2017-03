Sådan skal skilsmissen i Qaasuitsup gøres op

Som ved enhver skilsmisse skal boet gøres op, når parterne går fra hinanden. Det vil også gælde for Qaasuitsup Kommunia, når kommunen per. 1. januar 2018 deles i to.

Selvstyret har derfor leveret en model til, hvordan det kan komme til at se ud i forhold til regnskaber, budgetter, tilgodehavender og eventuelle tvister.

Borgergæld flytter med

Ifølge forslaget skal borgere med gæld til kommunen betale til den kommune, deres bopæl kommer til at tilhøre. Hvis man skylder penge til Qaasuitsup Kommunia og ikke har bopæl eller virksomhed registreret i området, så skal regningen derimod deles i to, da et tilgodehavende tilfalder de nye kommuner med 50 % hver.

Viser det sig ved opgørelsen inden delingen, at Qaasuitsup Kommunia har penge stående i banken eller andre værdipapirer, fordeles værdierne forholdsmæssigt efter størrelsen af kommunens befolkning, den 1. januar 2018.

Bygge og anlæg fordeles

Bygge og anlægsprojekter, der er sat i gang, overgår til den kommune, hvor arbejdet er udføres.

- Den nye kommune overtager resterende bevilling knyttet til bygge- og anlægsarbejdet. Eventuel overskridelse af bevilling er den anden kommune uvedkommende, fremgår det af forslaget til bekendtgørelsen, der skal sikre en god deling.

Viser det sig, at der opstår tvister i forbindelse med skilsmissen, forbeholder Naalakkersuisut sig retten til at afgøre uenighederne, eventuelt med bistand fra eksperter – og for de nye kommuners regning.